Flaschenwurf in Frankreich: Payet am Kopf getroffen

In Frankreich ist am Sonntagabend erneut ein Fußball-Spiel wegen Fehlverhaltens von Zuschauern für mehr als eine Stunde unterbrochen worden. In der Partie Olympique Lyon gegen Olympique Marseille ist der frühere französische Nationalspieler Dimitri Payet durch den Wurf einer vollen Wasserflasche am Kopf getroffen worden. Der Mittelfeldspieler wollte in der 4. Spielminute einen Eckball für Marseille von der linken Seite ausführen, als den 34-Jährigen die Flasche hinter dem linken Ohr traf.

Schon vor der Ecke war das Spiel kurz unterbrochen, weil die Lyon-Fans dort Gegenstände in Richtung Spielfeld geworfen hatten. Anschließend schickte der Schiedsrichter beide Mannschaften in die Kabinen. Nach Informationen des Streamingdienstes DAZN wurde der Werfer identifiziert und anschließend von Sicherheitskräften aus dem Zuschauerblock geholt. Am 22. August war Payet schon einmal Opfer eines Flaschenwurfs. Im Spiel bei OGC Nizza war er am Rücken getroffen worden und hatte die Flasche anschließend Richtung Zuschauer zurückgeworfen. Im Anschluss kam es zum Platzsturm durch Nizza-Anhänger und Rangeleien mit Spielern und Betreuern.

Das abgebrochene Spiel war auf neutralem Boden nachgeholt worden (1:1). Nizza musste ein Geisterspiel austragen. Für seine Verwicklungen in das Handgemenge wurde Fitnesstrainer Pablo Fernandez von Olympique Marseille für den Rest der Saison bis zum 30. Juni 2022 gesperrt. Die OM-Spieler Payet und Alvaro Gonzalez hatten Spielsperren erhalten. Einen Monat später hatten Fans beim Nord-Derby zwischen RC Lens und Meister OSC Lille durch Krawalle für eine Spielunterbrechung gesorgt.

Spanien: Real kehrt an die Tabellenspitze zurück

Rekordtitelträger Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft die Tabellenführung zurückerobert. Die Königlichen siegten beim FC Granada am Ende in doppelter Überzahl 4:1 (2:1) und verdrängten damit Real Sociedad San Sebastian wieder vom ersten Platz, da der bisherige Spitzenreiter gegen den FC Valencia dezimiert nicht über ein 0:0 hinaus kam. Madrid hat nun einen Punkt Vorsprung auf die Basken. Hinter dem FC Sevilla folgt Titelverteidiger Atletico Madrid vier Zähler hinter seinem Lokalrivalen auf dem vierten Rang.

Der schwächelnde Nobelklub FC Barcelona bescherte seinem neuen Trainer Xavi zum Einstand einen Sieg. Im Duell mit dem Stadtrivalen Espanyol setzte sich der 26-malige Meister nach der Entlassung des Niederländers Ronald Koeman im ersten Spiel unter der Regie des Klub-Idols allerdings nur glanzlos mit 1:0 (0:0) durch und rückte dadurch wieder etwas näher an die Spitzengruppe heran. "Ein guter Sieg zum Start ins Projekt", sagte der als Heilsbringer zum früheren Champions-League-Gewinner zurückgekehrte Ex-Weltmeister. Auf Platz sechs liegt Barcelona allerdings weiterhin zehn Punkte hinter dem Erzrivalen Real Madrid.