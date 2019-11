London (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich in der Europa League eindrucksvoll zurückgemeldet und das Weiterkommen in der eigenen Hand. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter siegte beim FC Arsenal 2:1 (0:1) und kann nun mit einem Sieg im abschließenden Spiel gegen Vitoria Guimaraes den Einzug in die Zwischenrunde schaffen. Der ehemalige Dortmunder Bundesliga-Profi Pierre-Emerick Aubameyang (45.+1) hatte am Donnerstag den anfangs hoch überlegenen Premier-League-Club in Führung geschossen, doch der Japaner Daichi Kamada (55./64. Minute) drehte mit einem Doppelschlag die Partie.