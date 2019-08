Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV und der FC St. Pauli können sich auf Heimspiele in der zweiten Runde des DFB-Pokals freuen. Der HSV trifft auf den Liga-Konkurrenten VfB Stuttgart, Stadtrivale St. Pauli erwartet den Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Dagegen muss Holstein Kiel reisen: zum West-Regionaligisten SC Verl. Das ergab die Pokal-Auslosung am Sonntagabend in der ARD. Die Lose hatte Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder gezogen. Gespielt wird am 29. und 30. Oktober.