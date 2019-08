Frankfurt/Main (dpa) - Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger hat mit Unverständnis auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main reagiert, die Anklage wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in der WM-Affäre zuzulassen. "Es erstaunt uns schon, dass im Beschluss des Oberlandesgerichts in weiten Teilen die Ausführungen der Staatsanwaltschaft/Generalstaatsanwaltschaft wörtlich abgedruckt werden, unsere dazu ausführlich übermittelte Stellungnahme indes völlig weggelassen wird und eine inhaltliche Auseinandersetzung damit noch nicht einmal im Ansatz erkennbar ist", teilte Zwanzigers Anwalt Hans-Jörg Metz am Montag mit.