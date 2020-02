Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Die 3. Liga hat bereits am 23. Spieltag die Zwei-Millionen-Marke bei den Zuschauern geknackt und ist auf dem Weg zu einem Besucherrekord. Durchschnittlich kamen zu den bislang 230 Spielen 8777 Fans, insgesamt 2 018 796. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag in Frankfurt/Main mit.

In der vergangenen Saison waren es erst am 25. Spieltag über zwei Millionen Besucher. Am Ende kamen insgesamt 3 090 122 Zuschauer. Das größte Publikum hat der 1. FC Kaiserslautern mit 19 906 Besuchern im Schnitt, es folgen Eintracht Braunschweig (18 701) und der 1. FC Magdeburg (16 832).