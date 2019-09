Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der kurzfristigen Suspendierung in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft hat Martin Hinteregger bei seinem Verein Eintracht Frankfurt keine weiteren Konsequenzen zu befürchten. "Wir hatten am Mittwoch ein Gespräch, in dem er sich sehr reuig gezeigt hat", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Donnerstag. "Natürlich bin ich nicht erfreut gewesen über die Sache, aber das wurde intern geklärt."

Hinteregger, der wegen einer ausgedehnten Geburtstagsfeier vor dem EM-Qualifikationsspiel der Österreicher in Polen für die Partie am vergangenen Montag nicht berücksichtigt wurde, werde daher im Bundesliga-Gastspiel der Eintracht bei seinem Ex-Verein FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) dabei sein.

Verzichten müssen die Hessen auf Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic, bei dem auf der Länderspielreise mit Serbien erneut Adduktorenbeschwerden aufgetreten sind. "Wir müssen ihn länger rausnehmen, um die Verletzung zu stoppen", sagte Hütter.