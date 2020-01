Frankfurt/Main (dpa) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wird am kommenden Montag erneut über den Einspruch von Hannover 96 gegen die Wertung der 1:2-Niederlage gegen Darmstadt 98 entscheiden. Das gab der DFB am Montag bekannt. Die 96er hatten in der Zweitliga-Partie am 25. November kurz vor Schluss den vermeintlichen Ausgleich zum 2:2 erzielt. Der Treffer von Marc Stendera wurde jedoch nicht gegeben, da der Ball zuvor von Schiedsrichter Martin Thomsen abgelenkt worden war. Hannover 96 argumentiert, dass die Rücknahme dieses Tores regelwidrig gewesen sei. Der Einspruch wurde am 17. Dezember jedoch schon einmal zurückgewiesen. Dagegen legte der Verein erneut Einspruch ein und beantragte eine mündliche Verhandlung.