Frankfurt/Main (dpa) - Der zurückgetretene Fußball-Star und ehemalige Nationalspieler Bastian Schweinsteiger hofft bei seinem Ex-Club FC Bayern auf eine Wende unter Trainer Niko Kovac. "Ich schätze Niko und drücke ihm die Daumen. Er hat letztes Jahr geschafft, noch das Double zu holen und ich hoffe, dass er es auch diesmal wieder hinbekommt", sagte Schweinsteiger in einem Interview der "Bild am Sonntag", das allerdings vor der 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt am Samstag geführt wurde. Nach der höchsten Bundesliga-Pleite seit über zehn Jahren hatten die Münchner Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge kommentarlos das Frankfurter Stadion verlassen.

Für den 35 Jahre alten Schweinsteiger, der künftig als ARD-Experte arbeiten wird, haben sich die Münchner in den vergangenen Jahren "einen großen Vorsprung" erarbeitet. "Den muss man aber auch nutzen. Am Ende setzt sich Qualität durch. Und die meiste Qualität sehe ich bei Bayern", sagte der Weltmeister von 2014.