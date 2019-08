Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Sebastian Rode dämpft die Erwartungen für das Abschneiden im Europacup in der neuen Fußballsaison. "Es wäre vermessen zu sagen, dass wir wieder das Halbfinale der Europa League erreichen wollen", sagte er vor dem ersten K.o.-Spiel um den Einzug in die Gruppenphase am Donnerstag (20.30 Uhr/Nitro) bei Racing Straßburg.