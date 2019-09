Frankfurt/Main (dpa) - Julian Nagelsmann ist für Ralf Rangnick das "größte deutsche Trainertalent". Das sagte der frühere Bundesliga-Trainer beim "FAZ"-Kongress "Zwischen den Zeilen" am Donnerstag in Frankfurt. "Er ist für sein Alter sehr reif und sehr weit und kann, wenn er sich so weiterentwickelt, auf eine Stufe kommen mit Jürgen Klopp und Pep Guardiola." Dieses Potenzial hätten nicht alle anderen aufstrebenden Trainer in der Bundesliga, meinte der 61-jährige Rangnick über seinen Nachfolger bei RB Leipzig. Die seit dieser Saison vom 32 Jahre alten Nagelsmann trainierten Sachsen sind momentan Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga.

Der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola (48) leiste beim derzeitigen englischen Meister Manchester City ebenso eine sehr gute Arbeit wie Klopp (52) beim Champions-League-Sieger FC Liverpool, sagte Rangnick. Klopp war zuletzt zum Welttrainer des Jahres gewählt worden.