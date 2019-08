Fußball - Frankfurt am Main

Berlin (dpa) - Michael Preetz von Hertha BSC hat die Aufstellung von Fritz Keller als DFB-Präsidentschaftskandidat begrüßt und setzt große Hoffnungen in den bisherigen Vereinschef des SC Freiburg. Der 62-Jährige sei "ein Mann, der jahrzehntelang erfolgreicher Unternehmer ist, der dem Fußball verbunden ist, der, glaube ich, es schaffen wird, die unterschiedlichen Kräfte, die im Verband zwischen Amateurlager und Profilager wirken, zu bündeln", sagte der Geschäftsführer des Hauptstadtclubs am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". "Wir in Berlin finden, dass das eine sehr gute Wahl des DFB ist."