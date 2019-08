Nationalkeeperin Schult hofft auf Comeback in diesem Jahr

Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/M. (dpa) - Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult fällt nach ihrer Schulteroperation noch mehrere Wochen aus. "Ich bin weit davon entfernt, wieder auf dem Platz zu stehen", sagte die 28-Jährige vom VfL Wolfsburg bei einer Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag in Frankfurt/Main vor dem Start der Bundesliga am kommenden Wochenende. Es werde noch drei bis vier Wochen dauern, bis sie wieder ins Lauftraining einsteigen könne.