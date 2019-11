Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Karl-Heinz Körbel wünscht sich zum 40-jährigen Jubiläum des UEFA-Pokal-Gewinns von Eintracht Frankfurt im Jahr 2020 einen neuerlichen internationalen Triumph der Hessen. "Der Pokal ist schon ganz schön alt. Es wäre Zeit, dass so ein Ding auch mal wieder kommt", sagte der Bundesliga-Rekordspieler in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur.

Genährt wird die Hoffnung des Eintracht-Urgesteins, das zwischen 1972 und 1991 insgesamt 602 Spiele für die Frankfurter im Fußball-Oberhaus bestritt, durch den Gewinn des DFB-Pokals 2018 - 30 Jahre nach dem bis dahin letzten Pokal-Triumph der Hessen.

In der Europa League bangt der Bundesligist noch um das Erreichen der K.o.-Phase. Am Donnerstag muss das Team von Trainer Adi Hütter, das in der Gruppe F gleichauf mit Standard Lüttich auf Rang zwei liegt, beim Tabellenführer FC Arsenal antreten. "Jeder weiß, wie schwer es wird", sagte Körbel. Ein Sieg würde die Chancen der Eintracht deutlich erhöhen und wäre ein passendes Geschenk zu Körbels 65. Geburtstag an diesem Sonntag.

Unabhängig vom Abschneiden in der Europa League zeigte sich Körbel von der Entwicklung des Vereins begeistert. "Wenn man sieht, was da gewachsen ist - Umsatz über 200 Millionen Euro, mehr als 200 Mitarbeiter - und was der Verein noch vorhat - Eigenvermarktung, Frauenfußball, Bau einer eigenen Geschäftsstelle - das ist schon cool und gibt ein gutes Gefühl", sagte der Leiter der Eintracht-Fußballschule. "Es ist schön, dass ich in diesem Korsett als Bundesliga-Rekordspieler einen Platz habe."