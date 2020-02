Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter ist mit den Spielplan-Ansetzungen in dieser Woche unzufrieden. Das sagte der Österreicher bei der Pressekonferenz am Montag in Frankfurt. Die Eintracht trifft an diesem Dienstag (18.30 Uhr/Sky und Sport1) im DFB-Pokal auf RB Leipzig und ist am Freitag in der Bundesliga schon wieder vor eigenem Publikum gegen den FC Augsburg gefordert. "Ich finde es auch nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Eintracht Frankfurt hat mit Abstand die meisten Spiele absolviert in den vergangenen eineinhalb Jahren", sagte Hütter.

Zu den zwei Tagen Pause zwischen Pokal und Liga meinte er: "Das ist wirklich fragwürdig. Wir müssen es so nehmen, wie es ist, aber ich finde es auch nicht gut." Da in der kommenden Woche keine Spiele in Champions League und Europa League anstehen, hätte es eigentlich keinen Grund für die Freitags-Ansetzung der Eintracht gegeben. Am 21. Bundesliga-Spieltag gibt es in Mönchengladbach gegen Köln auch ein Duell zweier Teams, die beide schon im Pokal ausgeschieden sind.