Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Profi Josha Vagnoman vom Zweitligisten Hamburger SV steht erstmals im Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft. Trainer Stefan Kuntz berief den 18-jährigen Abwehrspieler für das Aufgebot für die Testpartie am 10. Oktober in Spanien sowie das EM-Qualifikationsspiel am 15. Oktober in Bosnien-Herzegowina. "Josha Vagnoman hat sich die Nominierung durch die zuletzt gezeigten Leistungen beim HSV verdient", sagte Kuntz in einer DFB-Mitteilung von Mittwoch.

Zum DFB-Aufgebot gehören auch die Mittelfeldspieler Adrian Fein (HSV) und Salih Özcan (Holstein Kiel) sowie Özcans Teamkollegen Makana Baku und Janni Serra (beide Sturm).