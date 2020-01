Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Hessische Fußball-Verband hat die Halbfinalspiele im Hessenpokal terminiert. Danach wird die Partie zwischen TSV Eintracht Stadtallendorf (Hessenliga) und FSV Frankfurt (Regionalliga Südwest) am 11. März (19:00 Uhr) ausgetragen. Die Begegnung FC Gießen gegen TSV Steinbach Haiger (beide Regionalliga Südwest) ist für den 8. April (17.30 Uhr) angesetzt worden, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Das Finale des Hessenpokals findet im Rahmen des Finaltags der Amateure am 23. Mai statt. Ort und Anstoßzeit stehen noch nicht fest.