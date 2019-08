Frankfurt am Main (dpa) - Der Karlsruher SC hat im Streit um die Pyroshow zum Abschied vom alten Wildparkstadion eine Niederlage vor dem DFB-Sportgericht kassiert. Der Zweitliga-Tabellenführer will diese aber nicht akzeptieren. Das Gericht verurteilte den KSC am Donnerstag wegen unsportlichen Verhaltens zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro. Dagegen wird der Fußballverein nach eigenen Angaben Berufung einlegen.