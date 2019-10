Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Siegfried Dietrich hat als Vorsitzender des neuen DFB-Ausschusses Frauen-Bundesliga die Männerclubs im Oberhaus in die Pflicht genommen. "Für mich erfüllt ein großer Fußballverein erst dann zu 100 Prozent seine Verantwortung in der gesellschaftlichen Ausrichtung, wenn er neben dem etablierten Männerfußball auch Frauen- und Nachwuchsfußball für Jungen und Mädchen anbietet", sagte der Manager des 1. FFC Frankfurt in einem Interview auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bundes (Donnerstag).

Ein Anreiz dafür könne auch sein, dass Gelder aus der TV-Vermarktung für ein gezieltes Engagement im Frauenfußball ausgelobt werden, sagte Dietrich. "Und wenn man dann noch die zusätzlichen Vermarktungsmöglichkeiten auch mit Blick auf den Internationalisierungsprozess gerade der großen Vereine sieht, kann leidenschaftliches Engagement in den Frauenfußball zu einer echten Win-win-Situation werden", so der 62-Jährige weiter.

Der frühere Champions-League-Sieger aus Frankfurt spielt von der kommenden Saison an unter dem Dach der Eintracht. In der Frauen-Bundesliga spielen derzeit mit dem FC Bayern München, VfL Wolfsburg, SC Freiburg, 1. FC Köln, MSV Duisburg, Bayer Leverkusen und der TSG 1899 Hoffenheim sieben Mannschaften, die einem Proficlub der Männer angeschlossen sind. Dazu kommt die zweite Gruppe mit Frankfurt, SGS Essen, SC Sand, Turbine Potsdam und FF USV Jena.