Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts früherer Torwart Uli Stein ist begeistert vom starken Bundesliga-Rückrundenstart seines Ex-Clubs. "Was die Frankfurter nach der Winterpause wieder abreißen, finde ich ziemlich prickelnd", schrieb der 65 Jahre alte frühere Fußball-Nationalkeeper, der von 1987 bis 1994 am Main spielte, in einer Kolumne des "Kicker" (Montag).

"Nach der Hinrunde war der Akku leer - eine Dreifachbelastung bei 100 Prozent Volldampf lässt sich nicht so leicht wegstecken", sagte Stein. "Schon toll, wie mein Ex-Club in die Spur zurückgefunden hat und nun plötzlich alle Optionen besitzt." In der Europa League bestehe die Chance gegen RB Salzburg weiterzuziehen. Im DFB-Pokal stehe Frankfurt im Viertelfinale (gegen Werder Bremen), "und selbst in der Bundesliga sehe ich die Perspektive, die internationalen Plätze zu erreichen", fügte er an.