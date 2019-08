Frankfurt/M. (dpa/lhe) - Die Frauenfußball-Bundesliga soll in der neuen Saison regelmäßig im frei empfangbaren TV zu sehen sein. Das Freitagabend-Spiel wird künftig bei Eurosport gesendet. Zudem verhandelt der Deutsche Fußball-Bund mit der ARD, damit es die Zusammenfassung eines Spiels in der Sportschau gibt. "Wir wollen die Wahrnehmung der Liga stärken und können da neue Schritte gehen", sagte DFB-Direktorin Heike Ullrich bei einer Pressekonferenz am Montag in Frankfurt/Main.