Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Einzug ins Europa-League-Halbfinale will Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter nicht zu sehr von den Meriten des Vorjahres zehren und neue Glanzpunkte setzen. "Man sollte sich nicht zu lange in der Vergangenheit aufhalten. Jeder weiß, wie gut das tut, mit einem Sieg zu starten", sagte Hütter am Mittwoch auf der Pressekonferenz in Frankfurt. Für die Eintracht beginnt die neue internationale Spielzeit an diesem Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) mit einem Heimspiel gegen Vorjahresfinalist FC Arsenal, der mit Stars wie Pierre-Emerick Aubameyang oder Mesut Özil anreist.

Zur Vorsaison mit Erfolgen über Benfica Lissabon, Inter Mailand und Olympique Marseille merkte der Österreicher an: "Ich glaube nicht, dass es selbstverständlich ist, 14 Spiele in der Europa League zu machen. Das war schon außergewöhnlich. Die Latte liegt hoch." In diesem Jahr trifft die Eintracht in der Vorrunde neben dem FC Arsenal auch auf Standard Lüttich und Vitória Guimarães aus Portugal.