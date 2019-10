Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Erik Durm hat die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach einem einjährigen Intermezzo in der englischen Premier League bei Huddersfield Town nicht bereut. "Ich bin sehr froh, wieder in Deutschland zu sein", sagte der Neuzugang von Eintracht Frankfurt am Mittwoch. Der Weltmeister von 2014 fühlt sich bei den Hessen sichtlich wohl. "Ich wurde sehr gut aufgenommen. Zudem bin ich nah an der Heimat und kann meine Familie viel öfter besuchen", berichtete der gebürtige Pfälzer.

Sportlich hat der 27 Jahre alte Flügelspieler noch Luft nach oben - nur in drei von bisher sieben Bundesligaspielen stand Durm in der Startelf des Tabellenneunten. "Ich bin dennoch zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. Das erste Gebot ist immer die Mannschaft. Und im Moment stehen wir gut da", sagte Durm. "Ich freue mich, wenn ich spiele, sonst unterstütze ich meine Kollegen. Das macht das Team aus, sonst sollte man in eine Einzelsportart gehen".

Nach dem intensiven Saisonauftakt mit der Dreifach-Belastung aus Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League kommt ihm die Länderspielpause mit einem freien Wochenende sehr gelegen. "Ich freue mich darauf, ausschlafen zu können und viel Zeit mit meiner Tochter zu verbringen", sagte der frühere Dortmunder. Zuvor steht am Donnerstag (16.30 Uhr) noch das Testspiel beim Regionalligisten FC Gießen auf dem Programm.