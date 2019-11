Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Bei Eintracht Frankfurt steht Felix Wiedwald für den erkrankten Frederik Rönnow am Samstag im Fußball- Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg im Tor. Für den Ersatzkeeper ist es der erste Liga-Einsatz in dieser Saison. Die Hessen müssen zudem auf die gesperrten David Abraham und Gelson Fernandes verzichten. Der VfL Wolfsburg setzt im Auswärtsspiel am Main nach längerer Verletzungspause wieder Torwart Koen Casteels und Admir Mehmedi im Mittelfeld ein. Der länger verletzte Xaver Schlager gehört ebenfalls zum Kader.