Frankfurt/Main (dpa) - Bundesligist Eintracht Frankfurt wird bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) Einspruch gegen den Ausschluss seiner Fans für das Europa-League-Gruppenspiel beim FC Arsenal am 28. November in London einlegen. Das kündigte Vorstand Axel Hellmann nach dem 2:1-Heimsieg der Hessen gegen Standard Lüttich an. "Wir werden das machen, aber die entscheidende Frage wird das Timing sein. Da haben wir noch keine genaue Vorstellung", sagte Hellmann.

Derzeit befinde man sich mit den Fangruppierungen in internen Gesprächen, um die jüngsten Vorfälle beim Gruppenspiel in Guimarães Anfang Oktober aufzuarbeiten. Dort war es erneut zu Ausschreitungen von Frankfurter Anhängern gekommen, weshalb die UEFA die in der Vorsaison verhängte Bewährung für die Hessen aufhob und einen Zuschauer-Bann für zwei internationale Auswärtsspiele verhängte. In der nächsten Gruppenpartie in zwei Wochen in Lüttich muss die Eintracht definitiv auf die Unterstützung ihrer Fans verzichten.