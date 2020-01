Salzburg (dpa/lhe) - Das Rückspiel im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa League zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt ist ausverkauft. Für die Partie am 27. Februar (21.00 Uhr) sind alle 29 000 Tickets vergriffen, wie Österreichs Meister am Montag mitteilte. Das Hinspiel findet eine Woche vorher am 20. Februar (18.55 Uhr) in Frankfurt statt. Auch dafür sind alle 47 000 Eintrittskarten bereits verkauft.