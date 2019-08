Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat den Einsatz des in die Kritik geratenen Stürmers Ante Rebic im Bundesligaspiel bei RB Leipzig offen gelassen. "Ob Rebic am Sonntag dabei ist, hat ausschließlich damit zu tun, ob er fit ist. Er hat einen Schlag auf die Wade bekommen", sagte Hütter am Freitag. Rebic war am Donnerstagabend im Playoff-Hinspiel der Europa League bei Racing Straßburg (0:1) nach einer desolaten Vorstellung zur Pause ausgewechselt und danach von Hütter heftig kritisiert worden.