Frankfurt/Main (dpa) - Das Europa-League-Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt bei Vitória Guimarães soll nun doch am 3. Oktober statt wie bisher geplant am 2. Oktober stattfinden. Dies teilte der hessische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Bisher war die Partie des zweiten Spieltags für den 2. Oktober an einem Mittwoch (16.55 Uhr) angesetzt, nun soll sie nach Eintracht-Angaben einen Tag später um 21.00 Uhr angepfiffen werden. Neben dem portugiesischen Team aus Guimarães trifft die Mannschaft von Trainer Adi Hütter in der Vorrunden-Gruppe auch auf den FC Arsenal sowie Standard Lüttich.