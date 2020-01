Eintracht will gegen Fortuna mit Neu-Coach Rösler punkten

Fußball - Frankfurt am Main

Düsseldorf (dpa/lhe) - Nach zwei Siegen zum Start in das neue Jahr will Eintracht Frankfurt seine Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Das Team von Trainer Adi Hütter gastiert heute beim Tabellenletzten Fortuna Düsseldorf, das nach der Trennung von Friedhelm Funkel erstmals unter dem neuen Trainer Uwe Rösler antritt.

Die Hessen können mit einem weiteren Sieg das Polster nach unten vergrößern und den Platz in der ersten Tabellenhälfte festigen. Schon in wenigen Tagen sind beide Teams im DFB-Pokal erneut gefordert: Frankfurt empfängt am Dienstag (18.30 Uhr) RB Leipzig, Düsseldorf gastiert zeitgleich bei Drittligist 1. FC Kaiserslautern.