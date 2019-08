Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hält Fritz Keller für einen ausgezeichneten DFB-Präsidentenkandidat. "Er ist ein Supertyp und ein enger Vertrauter", sagte der frühere Nationalspieler am Donnerstag. Keller sei "ein sehr guter, vielseitiger Mensch für alle Bereiche, in den er sich als Präsident bewegen" müsse. Auch Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann begrüßte die Wahl: "Er ist eine Person, die zusammenführen kann."

Der 62-jährige Keller soll am 21. August in Berlin vorgestellt und auf dem Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes am 27. September in Frankfurt am Main gewählt werden. Der Winzer würde beim DFB die Nachfolge von Reinhard Grindel antreten, der Anfang April das Amt aufgegeben hatte.