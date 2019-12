Frankfurt/Main (dpa) - Der Einsatz von Sebastian Rode und Bas Dost im Bundesliga-Gastspiel von Eintracht Frankfurt beim FSV Mainz 05 an diesem Montag (20.30 Uhr) ist ungewiss. "Ich kann es derzeit nicht sagen. Wir werden nach dem Vormittagstraining am Montag entscheiden, ob beide spielen, einer spielt oder keiner spielt", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Sonntag. Beide Profis hatten im Europa-League-Spiel beim FC Arsenal am vergangenen Donnerstag verletzt gefehlt, trainierten am Sonntag aber erstmals wieder mit der Mannschaft.

Keine Sorgen gibt es auf der Torhüterposition, wo der leicht angeschlagene Frederik Rönnow derzeit gesetzt ist. "Seine Verletzung aus dem Arsenal-Spiel hat sich als nicht so schwerwiegend erwiesen", berichtete Hütter. Zudem steht Rechtsverteidiger Almamy Toure nach seiner vor fünf Wochen erlittenen Sehnenverletzung im Oberschenkel vor dem Comeback. Fraglich ist der Einsatz von Defensivmann Gelson Fernandes.