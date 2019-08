Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt tritt die Reise zur Europa-League-Qualifikation zum FC Vaduz noch ohne WM-Teilnehmer Kevin Trapp an. Der Schlussmann war im 20-köpfigen Aufgebot des Vereins am Mittwoch nicht aufgeführt. Die Verpflichtung des 29-Jährigen soll nach Medienberichten von Sky bereits fix sein, eine offizielle Bestätigung der Hessen stand am Mittwochmittag aber noch aus. Sky berichtete, Trapp soll am Mittwoch den Medizincheck in Frankfurt absolvieren und danach einen Fünf-Jahres-Vertrag bei der SGE unterschreiben.