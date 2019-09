Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat von seiner erfolgreichen Saison in der Fußball-Bundesliga und der Europa League profitiert und seinen Umsatz 2018/2019 deutlich gesteigert. Er beträgt für die abgelaufene Spielzeit 201,4 Millionen Euro und ist damit so hoch wie nie zuvor, wie der Verein am Donnerstag in einem Pressegespräch mitteilte. Im Vorjahr betrug der Jahresumsatz noch 140,8 Millionen Euro. Auch das war ein Vereinsrekord.

Für die kommende Spielzeit erwarten die Hessen nach den Multi-Millionen-Verkäufen von Luka Jovic (Real Madrid) und Sébastien Haller (West Ham United) eine weitere deutliche Steigerung. Alleine die erfolgreiche Europa-League-Saison mit dem Halbfinaleinzug habe für einen Gewinn von 20 Millionen Euro nach Steuern gesorgt, sagte Finanz-Vorstand Oliver Frankenbach. Der Jahresüberschuss beträgt nach Vereinsangaben 5,4 Millionen Euro, das Eigenkapital steigt somit von 29,2 auf 34,6 Millionen Euro.