Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat für das vergangene Geschäftsjahr (1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019) einen Gewinn von etwa 337 500 Euro bilanziert. Dies teilte der eingetragene Verein am Sonntag bei der Mitgliederversammlung in der Wolfgang-Steubing-Halle in Frankfurt mit. Bei dem hessischen Verein werden neben dem Fußball zahlreiche weitere Sportarten betrieben, neuerdings auch Radsport. Die Fußball-AG ist seit Juli 2000 ausgegliedert und hat nach den erfolgreichen Jahren mit Pokalsieg und Europa-League-Halbfinale im Herbst einen Rekordumsatz von über 200 Millionen Euro vermeldet.

Im Vorjahr hatte der Gewinn des e.V. 339 000 Euro betragen. Auch die Anzahl der Mitglieder steigt bei dem Club aus Frankfurt weiter an: Während es bei der Mitgliederversammlung vor zwei Jahren noch 50 000 Menschen waren, ist die Zahl der Mitglieder auf deutlich über 80 000 gestiegen. Man liege damit deutschlandweit auf Rang sechs und weltweit auf Platz 22, teilte die Eintracht am Tag nach dem 2:0-Sieg über Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig mit.