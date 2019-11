Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt will in den nächsten Spielen der Fußball-Bundesliga bis zur Winterpause wieder auf einen Europacupplatz klettern. "Das Spiel ist absolut wegweisend. Wir wollen den Anschluss nach oben halten", sagte Eintracht-Cheftrainer Adi Hütter vor der Begegnung am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg. Der hessische Tabellenneunte muss gegen den einen Rang tieferliegenden, aber punktgleichen Konkurrenten auf die gesperrten David Abraham und und Gelson Fernandes verzichten.