Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat sich noch nicht entschieden, ob Mittelfeldspieler Sebastian Rode auch beim Auftakt der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Startelf stehen wird. "Ob er spielt, lasse ich offen", sagte der Österreicher am Freitag. Rode hatte nach schwerer Knieverletzung am Donnerstag im Qualifikationsspiel zur Europa League gegen den FC Vaduz (1:0) sein Comeback gegeben.