Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bundestrainer Joachim Löw hält einen Abstieg von Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga nicht für möglich. "Absteigen wird Frankfurt nicht. So viel steht fest", sagte er am Dienstag auf dem Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga in Frankfurt. Dass die Hessen in der Hinrunde zuletzt sieben Liga-Spiele ohne Sieg geblieben sind und auf Tabellenrang 13 abrutschten, sei eventuell den "wahnsinnig vielen Spielen" in den vergangenen zwei Jahren geschuldet.

"Vielleicht haben die Frankfurter das Mammutprogramm mit internationalen Spielen und vielen Reisen nicht so gut weggesteckt. Das muss ein Verein auch lernen und sich anpassen", meinte Löw. Insgesamt habe die Eintracht die letzten zwei, drei Jahre guten Fußball gespielt. "Die Mannschaft hat Qualität, durch die Einzelspieler, aber auch von ihrer Spielart", urteilte er.