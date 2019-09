Bundesliga-Spielplan: Eintracht in letzter Partie des Jahres

Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat das restliche Bundesliga-Jahr terminiert und Eintracht Frankfurt dabei eine Teilnahme im letzten Pflichtspiel des Jahres 2019 verschafft. Das Team von Trainer Adi Hütter ist am 22. Dezember (18.00 Uhr) bei Aufsteiger SC Paderborn gefordert, ein Montagsspiel gibt es kurz vor Weihnachten nicht mehr. Auch sonst wurde der Europa-Starter aus Hessen nicht mehr für Samstagsspiele angesetzt: Gegen Hertha BSC wird an einem Freitag (6. Dezember, 20.30 Uhr) gespielt, beim FC Schalke 04 ist die SGE an einem Sonntag (15. Dezember, 18.00 Uhr) gefordert.