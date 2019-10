Fußball - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Thomas Berthold sieht Trainer Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt "als wichtigsten Mann im ganzen Konstrukt". Dies sagte der 54-Jährige, der selbst lange Jahre für die Eintracht spielte, der "Bild-Zeitung" (Mittwoch). "Deshalb muss Eintracht ihn schön bei Laune halten, denn er hat einen Markt in Deutschland", fügte Berthold an. Der Österreicher Hütter hatte am Montag erst verraten, vor seinem Engagement bei den Hessen bereits ein Angebot von Ligarivale Werder Bremen ausgeschlagen zu haben.

Auffällig in Hütters bisheriger Vita ist, dass er an den meisten Stationen nicht länger als zwei bis drei Jahre arbeitete, um anschließend den nächsten Schritt zu machen. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft bis 2021. "Wenn er weg ist, hat die Eintracht ein Problem, so viele gute Trainer gibt es nicht", stellte Berthold klar.