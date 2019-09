Frankfurt/Main (dpa) - Armin Kraaz gibt die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums von Eintracht Frankfurt nach neun Jahren ab und soll künftig internationale Projekte des hessischen Fußball-Bundesligisten in Übersee vorantreiben. Der 54-Jährige übernimmt ab dem 1. Oktober den Aufbau von Fußballakademie- und Sportkooperationsprojekten in Nord- und Mittelamerika, teilte der Verein am Freitag mit.

"Armin Kraaz war mir immer ein wichtiger Ansprechpartner im NLZ und besetzte mit großem Fachwissen eine entscheidende Schnittstelle zwischen Profi- und Nachwuchsbereich", lobte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic die bisherige Arbeit des Eintracht-Urgesteins. "Mit gleichem Engagement wird er nun in den USA für Eintracht Frankfurt wirken und unsere Ziele im Bereich Internationalisierung, aber ebenso in Nachwuchsförderung und Scouting vorantreiben", sagte Bobic. Über einen Nachfolger für Kraaz am NLZ will die Eintracht zeitnah entscheiden.