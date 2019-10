Aachen (dpa) - Bei Kontrollen vor dem Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den belgischen Fußball-Club Standard Lüttich hat die Polizei gegen 37 aus Belgien eingereiste Fans ein Betretungsverbot für Stadion, Frankfurter Innenstadt und Hauptbahnhof ausgesprochen. In ihrem Fan-Bus hatten Beamte bei einer Kontrolle an der Autobahn in Aachen Bengalos, Rauchbomben und Knallkörper mit insgesamt 2,5 Kilogramm Explosivstoffen sichergestellt, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Da nicht geklärt werden konnte, wem genau im Bus diese Dinge gehörten, sprach die Polizei gegen alle 37 Fans das Betretungsverbot aus.

Die Bundespolizei hatte Hinweise auf die mögliche Einreise von 400 belgischen gewaltbereiten Risiko-Fans bekommen. Bei den Kontrollen vor allem von Reisebussen, die bis in den Nachmittag hinein andauern sollten, waren den Angaben nach weit über 100 Beamte im Einsatz. Für Eintracht Frankfurt steht gegen Standard Lüttich am Donnerstagabend (21.00 Uhr) das erste von zwei Schlüsselspielen um das Erreichen der Zwischenrunde in der Europa League an. Die "Aachener Nachrichten" hatten über die Polizeikontrollen an der Grenze berichtet.