Frank Baumann in Sachen Bentaleb-Transfer skeptisch

Artikel per E-Mail versenden

"Wir haben weiter Interesse, der Spieler kann sich auch einen Wechsel nach Bremen vorstellen. Derzeit sieht es aber so aus, dass Schalke ihn wieder integrieren will", sagte Baumann. Der Algerier Bentaleb wurde bei den Gelsenkirchenern nach mehreren Vorfällen in der vergangenen Saison ausgemustert.

Zu den weiteren Transferbemühungen der Bremer, die mit zwei Niederlagen in die neue Fußball-Bundesliga-Saison gestartet waren, sagte Baumann: "Wir werden definitiv einen Außenverteidiger verpflichten und sollte es passen auch einen Mittelfeldspieler." Das Transferfenster schließt am kommenden Montag. "Ob es zwei, vier oder sechs Tage dauert, kann ich nicht sagen", sagte Baumann.

Werders Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein hatte sich zuvor lobend über Bentaleb geäußert. "Er ist ein super Fußballer, körperlich sehr robust", sagte er über den 24-Jährigen. "Ich glaube, keiner spielt gerne gegen ihn und deswegen würde er uns auf jeden Fall weiterhelfen."