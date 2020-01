Fußball - Four Corners

Orlando (dpa) - Fußball-Nationalspieler Niklas Stark bangt nach dem Stammplatz-Verlust bei Bundesligist Hertha BSC um eine EM-Chance. "Es ist mein großes Ziel. Das schaffe ich nur, wenn ich spiele", sagte der 24-Jährige im Rahmen des Trainingslagers in Orlando der "Berliner Zeitung" und dem "Berliner Kurier" (Mittwoch). Seit drei Spielen ist Stark nur Reservist. "Das ist eine neue Situation für mich, die mir natürlich nicht gefällt", sagte Stark.

Der seit 2015 bei Hertha spielende Mittelfranke hatte unter den Trainern Pal Dardai und Ante Covic seinen Platz im Abwehrzentrum sicher. Neu-Trainer Jürgen Klinsmann, der Ende November den zuvor glücklosen Covic ablöste, setzt dagegen auf Dedryck Boyata und Karim Rekik. "Erklärt hat er es mir nicht", sagte Stark, der deshalb das Gespräch mit dem Weltmeister von 1990 suchen wird. "Wir werden ein offenes Gespräch führen. Dann werden wir sehen, was daraus resultiert", sagte Stark. Ein Wechsel steht noch nicht zur Debatte.

Allerdings scheint ein Wechsel auch nicht aus der Welt. So vergleicht Dedryck Boyata die Verhältnisse bei Hertha nach dem Einstieg des Investors Lars Windhorst und der Inthronisierung von Jürgen Klinsmann mit dem Einstieg der Abu Dhabi United Group bei Manchester City, für das der junge Verteidiger damals die Schuhe schnürte. "Die Zahl der Teamkollegen, die ich dort in der Kabine kommen und gehen sehen habe, war unglaublich", sagte der 29-Jährige dem "Tagesspiegel".

Der belgische Nationalspieler bezeichnet die vielen Wechsel, die alle Bereiche des Vereins betrafen, als Schritt in die richtige Richtung. "Wenn man als Hertha-Fan das Gleiche will wie damals bei Manchester City, sollte man sich auf viele Veränderungen einstellen", sagt Boyata. Damit liegt der Abwehrspieler auch auf der Linie mit seinem aktuellen Trainer, der in den sechs Wochen seit seinem Amtsantritt den Kader der Mannschaft von 34 auf 25 Feldspieler reduziert hat.