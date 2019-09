Leipzig (dpa) - Der schwedische Nationalspieler Emil Forsberg von RB Leipzig hat sich im Kampf um die deutsche Meisterschaft zurückhaltend geäußert. "Ich weiß, dass wir sicher nicht Titelkandidat Nummer eins sind", sagte der Offensivspieler des Fußball-Bundesligisten der "Sport Bild".

"Aber natürlich will ich irgendwann Meister werden, das wollen alle Fußballer. Wir haben eine richtig tolle Mannschaft und keine schlechten Chancen, das einmal zu schaffen." Er sei in der 2. Liga nach Leipzig gekommen, "um RB besser zu machen. Das haben wir alle zusammen geschafft. Jetzt ist weiterhin unser Traum, auch einmal einen Titel zu gewinnen", sagte Forsberg. Nach fünf Spieltagen führt RB die Tabelle mit 13 Punkten vor dem FC Bayern München (11) an.

Zu seiner eigenen Rolle im Team sagte Forsberg, der zuletzt beim 3:0-Sieg in Bremen nur auf der Bank saß: "Ich bin immer hungrig und will immer spielen. Mir ist es egal, ob es Sinn macht oder nicht. So ticke ich einfach. Da kann mir der Trainer erklären, was er möchte, ich werde ihm da nie zustimmen, wenn ich mich fit fühle und ich nicht spiele. Damit kann mich der Trainer nicht beruhigen."