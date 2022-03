Meldungen im Überblick

Fußball, WM: Bundestrainer Hansi Flick hat die Vergabe der letzten Sportgroßveranstaltungen kritisiert und schärfere Auswahlkriterien gefordert. "Es darf nicht immer nur nach dem Geld gehen. Wir hatten zuletzt eine Fußball-WM in Russland, Olympische Winterspiele in Peking, im November kommt die WM in Katar - und immer gab es große Kritik", sagte Flick dem Magazin Stern: "Deswegen sage ich: Wir müssen uns früher Gedanken machen, in welches Land wir Sportveranstaltungen geben, und dafür noch verbindlichere Kriterien definieren." Einen Boykott der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) lehnt der Bundestrainer trotz der Missachtung der Menschenrechte aber ab.

"Den Menschen in Katar wäre damit nicht geholfen. Wir wollen teilnehmen und dann Signale setzen. Das halte ich für effektiver", sagte er: "Zudem ist für viele Sportler eine WM der Karrierehöhepunkt. Der würde ihnen mit einem Boykott genommen." Den Ausschluss Russlands aus der WM-Qualifikation wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine begrüßt der 57-Jährige hingegen. "Als Symbol finde ich solche Maßnahmen richtig", sagte Flick: "Ich glaube aber nicht, dass Putin sich davon beeindrucken lässt. Selbst scharfe Wirtschaftssanktionen konnten ihn bislang nicht stoppen. Für die Sportlerinnen und Sportler, die nun ausgeschlossen werden von den Wettbewerben, tut es mir leid. Denn es ist Putins Krieg, nicht ihr Krieg. Aber es gibt derzeit keine andere Option."

Fußball, WM: Hollands Bondscoach Louis van Gaal findet es "lächerlich", dass die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ausgetragen wird. Der FIFA ginge es nicht um die Entwicklung des Fußballs, sondern um Geld, sagte der Nationaltrainer der Niederlande. Der 70-Jährige trifft mit seinem Team am nächsten Dienstag (29. März) in Amsterdam in einem Testspiel auf Deutschland. "Ich finde es lächerlich, dass wir in einem Land spielen werden, um - wie die FIFA sagt - den Fußball dort zu entwickeln, in dem man dort ein Turnier austrägt", sagte van Gaal am Montag und kritisierte die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft (21. November bis 18. Dezember) durch die FIFA nach Katar. Es gehe um Geld, um kommerzielle Interessen. Darum gehe es der FIFA, sagte der frühere Bayern-Trainer van Gaal.

Fußball, FC Bayern: SPD-Chef Lars Klingbeil ist neues Mitglied im Verwaltungsbeirat des FC Bayern. Das Präsidium des Rekordmeisters hat den 44-Jährigen in seiner letzten Sitzung in dieses Gremium des e.V. berufen. Der Vorsitzende der SPD ist seit 2012 Bayern-Mitglied, wie die Münchner am Montag mitteilten. Klingbeil bedankte sich in der Vereinsmitteilung für die Berufung in den Beirat "meines Vereins". Der FC Bayern setzt für ihn nicht nur sportlich Maßstäbe, die weltweit Anerkennung fänden. "Er ist ein Aushängeschild für unser Land." Der Verein habe in den vergangenen Jahrzehnten bewiesen, dass er in der Lage sei, sich stets zu hinterfragen, Rat anzunehmen und damit erfolgreich zu bleiben.

"Diesen Weg möchte ich mit meiner Perspektive auf Weichenstellungen für die Zukunft des Clubs nun noch enger begleiten." Bayern-Präsident Herbert Hainer freut sich über den Zugang. In Klingbeil gewinne man "eine Persönlichkeit, die gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich in ganz Deutschland bestens vernetzt ist". Klingbeil soll den Verwaltungsbeirat "mit seinem jungen, erfrischenden Blickwinkel und neuen Perspektiven bereichern", äußerte der frühere Adidas-Chef Hainer. Zudem sei der SPD-Politiker Bayern-Fan von kleinauf: "Rot ist nicht nur politisch seine Farbe." Angeführt wird der Verwaltungsrat des FC Bayern vom früheren bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Politiker Edmund Stoiber.

Gleichzeitig intensiviert der FCB offenbar seine Bemühungen um das niederländische Talent Ryan Gravenberch von Ajax. Einem Bericht der Tageszeitung De Telegraaf zufolge sollen die Bayern bei einem Treffen mit den Verantwortlichen des niederländischen Klubs am vergangenen Mittwoch ein Angebot über 25 Millionen Euro Ablöse für den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler abgegeben haben. Gravenberch ist noch bis 2023 an Ajax gebunden, das mit seinem Eigengewächs gerne verlängern würde. Sollte er den Klub verlassen, stellt sich Amsterdam wohl eine Ablöse von 35 Millionen Euro vor.

Zu den Verhandlungen soll Bayern-Boss Oliver Kahn mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem Technischen Direktor Marco Neppe vor Ort gewesen sein. Gravenberch wird wie einige Szenegrößen, darunter Dortmunds Top-Stürmer Erling Haaland, von Mino Raiola beraten, mit dem sich Kahn unlängst traf. Der groß gewachsene Youngster (1,90 m) kommt bereits auf zehn Länderspiele für Oranje (ein Tor). In der Münchner Mittelfeldzentrale sind Joshua Kimmich und Leon Goretzka gesetzt. Dahinter dienen Marcel Sabitzer, Marc Roca und Corentin Tolisso als Backups. Letzterer könnte im Sommer gehen - und Platz für Gravenberch machen.

Fußball, DFB: Die deutsche Nationalmannschaft muss beim Auftakt des WM-Jahres zunächst auf Joshua Kimmich verzichten. Der Profi von Bayern und seine Lebensgefährtin erwarten in diesen Tagen ihr drittes Kind, Kimmich werde daher zunächst nicht zu seinen Teamkollegen in Gravenbruch bei Frankfurt stoßen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. "Jo ist ein absoluter Familienmensch. Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderer Moment im Leben. Wir hoffen, dass er, wenn alles gut verlaufen ist, dann bald bei uns ist", sagte Bundestrainer Hansi Flick, dem zunächst 24 Spieler zur Verfügung stehen. Das erste Länderspiel im WM-Jahr findet am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim statt, Gegner ist Israel. Drei Tage später kommt es in Amsterdam gegen die Niederlande zum ersten Härtetest.

Bochum, Bierbecherwurf: Nach dem Becherwurf-Skandal in der Bundesliga hat die Polizei in Bochum einen Tatverdächtigen ermittelt und zur Sache verhört. Laut einer gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums hat sich der 38-jährige Bochumer aber "im Zuge der Vernehmung nicht zur Sache eingelassen". Im Spiel des VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach (0:2) war am Freitagabend Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann an der Seitenlinie aus einer der vorderen Reihen von einem Bierbecher am Kopf getroffen worden.

Die Begegnung wurde nach knapp 70 Minuten zunächst unterbrochen und dann abgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen "einer gefährlichen Körperverletzung". Auch der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Ermittlungen aufgenommen. Über die Spielwertung entscheidet das DFB-Sportgericht. Dem VfL Bochum droht ein Geisterspiel. Es war der achte Spielabbruch in der Bundesliga, der erste seit dem 1. April 2011. Auch damals war beim 0:2 des FC St. Pauli gegen Schalke 04 ein Linienrichter von einem Bierbecher getroffen worden.

Fußball, Italien: Jose Mourinho ist nach dem deutlichen Triumph mit AS Rom im Derby gegen Lazio (3:0) von den italienischen Gazetten zum neuen "Herrscher" der Stadt ernannt worden. "Mou ist der König von Rom. Im für die Römer wichtigsten Spiel des Jahres hat er seine Krönung erhalten", schrieb die Zeitung Corriere dello Sport am Montag. Die Roma war durch den Sieg im 158. Derby della Capitale auf Rang fünf der Serie A geklettert und überholte dadurch Lazio, schon zur Pause hatte es 3:0 gestanden. "Nach viel Kritik hat Mourinho endlich seine Mannschaft voll im Griff", schrieb die Gazzetta dello Sport: "Mourinhos Truppe schafft das perfekte Derby und fegt Lazio mit einer tödlichen Strategie weg."

Der Portugiese hatte den Klub zu Saisonbeginn übernommen, bislang läuft es aber durchwachsen. In Erinnerung blieb vor allem das 1:6 bei Bodö/Glimt aus Norwegen in der Gruppenphase der Conference League. Pikant: Im Viertelfinale treffen beide Teams im April erneut aufeinander. Der Sieg im Derby stimmte auch Mourinho selbst zufrieden. "Tolle Leistung! Alles, was wir geplant und erarbeitet haben, wurde umgesetzt. Das habe ich meinen Spielern zu verdanken. In der zweiten Halbzeit hat Lazio mit Stolz gespielt, aber wir waren immer Herr der Lage", sagte der 59-Jährige.