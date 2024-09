Es war der vierte Sieg im vierten Spiel in der Primera Division. Die spanische Sportzeitung AS titelte nach der Galavorstellung: „Dieses Barça ist Rock ’n’ Roll“ Der 59 Jahre alte Flick schwärmte auch von der guten Stimmung, die rund um die Mannschaft und den Klub herrsche. „Wir spüren es, wenn wir auf den Straßen sind oder zum Essen ausgehen. Die Menschen sind so freundlich zu uns und geben uns eine Menge Energie.“ Auch Nationaltorwart Marc-André ter Stegen ist von der Energie im Team „sehr beeindruckt“. Er hoffe, dass es nach dem guten Start in den kommenden Wochen so weitergehe.

Der frühere Bundesligatorjäger Robert Lewandowski und der einstige Leipzig-Profi Dani Olmo erzielten gegen Valladolid jeweils einen Treffer für die Katalanen. Überragender Akteur im Barça-Trikot war Raphinha, der dreimal traf.