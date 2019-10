Florenz (dpa/lby) - Der langjährige Bayern-Star Franck Ribéry sieht sich bei seinem neuen Club AC Florenz noch mehr gefordert als zu seiner Zeit in München. "Bei Bayern war ich wichtig für die Mannschaft, aber ich glaube, in Florenz ist meine Verantwortung sogar noch größer. Weil wir hier eine sehr junge Mannschaft haben. Mit meiner Erfahrung kann ich ihr helfen", sagte der 36-Jährige in einem Interview des Vereinsmagazins des deutschen Fußball-Rekordmeisters. In Italiens Serie A belegt Florenz nach sechs Spieltagen den zehnten Rang.

"Natürlich sind die Erwartungen groß. Wegen meiner Karriere, wegen meiner Erfolge mit Bayern, wegen meines Namens. Aber ich mag diesen Druck und brauche ihn auch. Ich will ja selbst etwas erreichen hier, für den Club und die Fans", sagte der Flügelspieler. Der 81-malige französische Nationalspieler war 2007 von Olympique Marseille zum FC Bayern gewechselt und hatte sich in diesem Sommer mit dem Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal erfolgreich aus München verabschiedet.

Überschwänglich war Ribéry im August in Florenz empfangen worden. "Den Moment, als ich ins Stadion einlief, werde ich nie vergessen. Ich habe sofort gespürt: Die Leute lieben mich", schilderte Ribéry, der nach seiner Karriere nach München zurückkehren will. Erst einmal genießt er die Toskana. "Florenz bietet alles, was meine Familie und ich brauchen - auch wenn es hier kein Oktoberfest gibt", äußerte er lachend.