Die Uefa lässt eine New Yorker Kanzlei Warnschreiben an den Fifa-Präsidenten und andere Beteiligte des gescheiterten Milliardendeals um die WM-Rechte versenden. So soll verhindert werden, dass Beweismaterial gelöscht wird.

Gianni Infantino war abgetaucht übers Wochenende. Seine letzten Ortungsdaten waren am Freitag aus Marokko gekommen. Dort nahm er an Feierlichkeiten des Königshauses teil. Auch hat er ja dort, in Rabat, den nächsten Fifa-Wahlkongress anberaumt: Am 18. März 2027 will er sich als Präsident des Fußball-Weltverbandes bestätigen lassen.