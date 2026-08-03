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Fifa-SkandalWie die Uefa Klagen gegen Infantino und Kushner vorbereitet

Lesezeit: 6 Min.

Gianni Infantino hat eine dritte Amtszeit als Fifa-Präsident angestrebt, dass es zu seiner Wiederwahl kommt, ist seit seinem jüngsten Vorstoß sehr unwahrscheinlich geworden.
Gianni Infantino hat eine dritte Amtszeit als Fifa-Präsident angestrebt, dass es zu seiner Wiederwahl kommt, ist seit seinem jüngsten Vorstoß sehr unwahrscheinlich geworden. Ethan Cairns/ZUMA Press/Imago

Die Uefa lässt eine New Yorker Kanzlei Warnschreiben an den Fifa-Präsidenten und andere Beteiligte des gescheiterten Milliardendeals um die WM-Rechte versenden. So soll verhindert werden, dass Beweismaterial gelöscht wird.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

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Gianni Infantino war abgetaucht übers Wochenende. Seine letzten Ortungsdaten waren am Freitag aus Marokko gekommen. Dort nahm er an Feierlichkeiten des Königshauses teil. Auch hat er ja dort, in Rabat, den nächsten Fifa-Wahlkongress anberaumt: Am 18. März 2027 will er sich als Präsident des Fußball-Weltverbandes bestätigen lassen.

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