Die Fifa und Donald TrumpEin Millionenprojekt und seltsame Ausweichmanöver

Lesezeit: 5 Min.

„Jeder muss das unterstützen!“ Fifa-Präsident Gianni Infantino demonstriert beim Friedensrat von Donald Trump mal wieder seine Nähe zum US-Präsidenten.
„Jeder muss das unterstützen!“ Fifa-Präsident Gianni Infantino demonstriert beim Friedensrat von Donald Trump mal wieder seine Nähe zum US-Präsidenten. Chip Somodevilla/Getty Images

Der Fußballweltverband Fifa will für Projekte mit dem Friedensrat von US-Präsident Donald Trump 75 Millionen Dollar einsammeln. Kommt ein Teil des Geldes ausgerechnet von der Europäischen Union?

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Vor einigen Wochen kamen sich der Fußballweltverband und die Europäische Union ziemlich nahe, am Rande des neuen „Friedensrates“ des US-Präsidenten Donald Trump. Fifa-Präsident Gianni Infantino gehörte dort zu den Ehrengästen, um die Welt gingen Bilder einer kindlichen Freude, mit der er auf offener Bühne seine Präsenz inmitten all der Staatenlenker zelebrierte. In seiner Rede stellte er sogar vollmundig eine humanitäre Millionenhilfe seiner Fifa für Projekte in Gaza in Aussicht.

