Vor einigen Wochen kamen sich der Fußballweltverband und die Europäische Union ziemlich nahe, am Rande des neuen „Friedensrates“ des US-Präsidenten Donald Trump. Fifa-Präsident Gianni Infantino gehörte dort zu den Ehrengästen, um die Welt gingen Bilder einer kindlichen Freude, mit der er auf offener Bühne seine Präsenz inmitten all der Staatenlenker zelebrierte. In seiner Rede stellte er sogar vollmundig eine humanitäre Millionenhilfe seiner Fifa für Projekte in Gaza in Aussicht.