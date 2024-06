Cristian Fiél wird einem Medienbericht zufolge Trainer bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC. Der 44-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg und soll einen Vertrag bis 2026 unterschreiben, wie der TV-Sender Sky am Mittwoch vermeldete. Die Unterschrift sei zeitnah geplant. Da Fiél in Franken noch einen Vertrag bis 2025 besaß, muss Hertha eine Ablöse zahlen. Ebenso wie Vorgänger Pal Dardai wird Fiél den Berliner Weg der wirtschaftlichen Konsolidierung mitgehen und stark auf den Nachwuchs setzen müssen. Fiél gilt als Förderer vielversprechender Talente. Junge Spieler wie Can Uzun blühten unter ihm in Nürnberg auf.