Nach dem Verpassen der Champions League hat Fenerbahçe Istanbul Trainer José Mourinho entlassen. Der Portugiese war seit Juni 2024 bei dem türkischen Spitzenklub, der seit elf Jahren auf einen Meistertitel wartet – den erhofften Erfolg brachte er nicht. In der Vorsaison landete der prominente Coach in der Liga auf Platz zwei, deutlich hinter dem Stadtrivalen Galatasaray, der zuletzt weitaus spektakulärere Zugänge holte (Sané, Osimhen), weshalb Mourinho die Transferpolitik seines Klubs kritisierte. Am Mittwoch scheiterte Fenerbahçe durch ein 0:1 im Rückspiel bei Benfica Lissabon in den Playoffs zur Champions League, in der Europa League trifft der Klub nun auch auf den VfB Stuttgart. Kuriosum am Rande: Am selben Tag feuerte auch Stadtrivale Besiktas Istanbul seinen Trainer Ole Gunnar Solskjaer.